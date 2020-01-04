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Hatay'da polisler nörofibromatozis hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde nörofibromatozis hastası iki kardeşin polislerle şehir turu atma hayali gerçek oldu.

04.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:37 Hatay'da polisler nörofibromatozis hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi
'ın ilçesinde nörofibromatozis hastası iki kardeşin polislerle şehir turu atma hayali gerçek oldu.
Nörofibromatozis hastası İhsan (24) ve Yasin (16) Kıbrıslı kardeşler, kent merkezinde aileleriyle gezdikleri sırada tanıştıkları polisleri evlerine davet etti.
Kıbrıslı kardeşler burada, polis olma ve polislerle şehir turu atma hayallerinden bahsetti.
Polislerin durumu amirlerine bildirmesiyle İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, iki kardeşin hayalini gerçekleştirme talimatı verdi.
Meydan Mahallesi'ndeki evlerinden motorize ekipler tarafından alınan iki kardeş, polis üniforması giydirilerek şehir turu attırıldı.
Anne Mehtap ve baba Kemal Kıbrıslı çocuklarının hayalini gerçekleştiren polislere teşekkür etti.

İskenderun, Polis, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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