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Hatay'da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi ağır yaraladı.

18.09.2019 11:51Hatay'da pompalı dehşet: 3 ölü, 3 yaralı
Hatay'da bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasındaki husumet dün gece saatlerinde çıkan tartışma ile alevlendi. Eline pompalı tüfeği alan bir kişi, 3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de ağır yaraladı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

3 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan şahsın kayıplara karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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