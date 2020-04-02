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Hatay'da PTT aracılığıyla ödenen nakdi destek evlere teslim edilecek

Hatay'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen hane başı 1000 liranın PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlere teslim edileceğini duyurdu.

02.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:40
Hatay'da PTT aracılığıyla ödenen nakdi destek evlere teslim edilecek
Hatay 'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen hane başı 1000 liranın PTT şubeleri önündeki yoğunluk nedeniyle evlere teslim edileceğini duyurdu.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yardımın 1 Nisan itibarıyla PTT aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığı hatırlatıldı.
PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk dolayısıyla sosyal mesafenin korunamadığı belirtilen açıklamada, "Bu özel döneme ait sosyal mesafenin korunamaması sağlık için risk oluşturacağı kanaatine varıldığından, ödemelerin 3 Nisan tarihi itibariyle PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla kendi ikametlerinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hatay, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hatay'da PTT aracılığıyla ödenen nakdi destek evlere teslim edilecek - Haberler

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