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Hatay'da, PTT şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü

Hatay'da PTT Antakya Merkez Şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü.

05.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:42Hatay'da, PTT şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü
'da PTT Antakya Merkez Şubesi olarak kullanılan tarihi taş binanın merdivenleri çöktü.
Cumhuriyet Meydanı'nda 1950'den bu yana merkez şube olarak kullanılan binanın girişindeki merdivenlerin henüz belirlenmeyen nedenle çökmesi üzerine görevliler önlem aldı.
Çökme sırasında merdivende kimsenin olmaması herhangi bir yaralanmaya yol açmadı.
PTT şubesi yetkilileri, müşterilerin güvenliğini sağlamak için çöken alana şerit çekip vatandaşları da diğer kapıya yönlendirdi.
Merdivenin onarılacağı bildirildi.

Cumhuriyet Meydanı, Antakya Merkez, Hatay, PTT, Güncel

Kaynak: AA

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