Hatay'da Puanlar Paylaşıldı

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele Yusuf Abdioğlu'nun iki kaleye de attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı.KÜNYEStat: Antakya Atatürk Hakemler: Koray Gençerler xx, Ata Yıldırım xx, Gökmen Baltacı xx Hatayspor: Akın xx, Soner xx, Kubilay xx, Hamza xx, Selim xx (Korkishko dk. 62 x), Gökhan xx (Karim Samb dk. 90 ?), Mesut xx, Maiga xx, Yusuf xx, Murat xx, Caner xx Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Honore Gomis Teknik Direktör: İlhan Palut Adana Demirspor: Çağlar xx, Traore xx, Berk xx (Oleksandr dk. 76 x), Pote xx (Anderson dk. 87 ?), Hakan x (Levent dk. 67 x), Kaan xx, Erdal xx, Süleyman xx, Semih xx, Jakub xx, Joher xx Yedekler: Kurtuluş, Tayyib, Adil, Batuhan Teknik Direktör: Ümit Özat Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 72) (Hatayspor), Yusuf Abdioğlu (dk. 78 k.k) (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Maiga, Mesut, Kubilay (Hatayspor), Hakan (Denizlispor)(Mehmet Bayrak - Gökhan Aklan/İHA)