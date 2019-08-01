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Hatay'da restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama

Hatay'da bir restoranda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama hasara yol açtı.

01.08.2019 15:11 Hatay'da restoranda gaz sızıntısı nedeniyle patlama
Hatay'da bir restoranda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama hasara yol açtı.
Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 750. Sokak'ta bulunan bir restoranda sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yapılan ilk incelemede patlamaya mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu belirlendi.
İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bu arada, patlama anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kırıkhan, Sabah, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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