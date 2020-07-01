Hatay'da rip akıntısına kapılan anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay'da rip akıntısına kapılan anne-kız boğulma tehlikesi geçirdiHATAY'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.

01.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:50
Hatay'da rip akıntısına kapılan anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi
HATAY'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan Suriye uyruklu anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, saat 16.00'da ilçedeki Çevlik Sahili'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu anne ve kızı rip akıntısına kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, suda çırpınan anne-kızı denizden kurtararak sahile götürdü. İhbar üzerine sahile sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından anne-kızı ambulansla hastaneye götürdü. Hatay’da rip akıntısına kapılan anne-kız boğulma tehlikesi geçirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Hatay, Anne, Güncel, Haber
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