07.07.2019 15:07
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Hatay'da rögar kapağı hırsızları kamerada

Hatay

Hatay'da, kağıt toplayıcısı ve yanında bulunan kazmalı bir şahsın rögar kapağını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da, kağıt toplayıcısı ve yanında bulunan kazmalı bir şahsın rögar kapağını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi Köy Garajları mevkiinde bir kağıt toplayıcısının çek çek arabasıyla geçtiği sokaktaki rögar kapağını çalma anları, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, erken saatlerde elinde kazma olan bir şahısla beraber bir rögar kapağını gözüne diken kağıt toplayıcısı çevrede kimsenin olmadığını anladığında yaklaşık 20 kilogramlık rögar kapağını yerinden çıkarıyor. Rögar kapağını hemen önünde bulunan çek çek arabasına yükleyen kağıt toplayıcısı, kazmalı şahısla beraber olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Durumun bildirilmesi üzerine polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Antakya, Hatay, 3. Sayfa

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