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Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

29.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:10
Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Hatay 'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve bulvarlarda ulaşım aksadı.
Evleri sağanaktan etkilenen vatandaşlar, hem suları tahliye etmeye hem de eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
İlçede yağışlar yer yer sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İskenderun, Sabah, Hatay, Güncel

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