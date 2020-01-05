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Hatay'da sağanaklar sonrası taşkınlar nedeniyle tarım arazilerini su bastı

Hatay'da Amik Ovası'nda, yaklaşık iki haftadır aralıklarla süren sağanakların ardından oluşan taşkınlar nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

05.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:47 Hatay'da sağanaklar sonrası taşkınlar nedeniyle tarım arazilerini su bastı
'da Amik Ovası'nda, yaklaşık iki haftadır aralıklarla süren sağanakların ardından oluşan taşkınlar nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
Kentte yaklaşık iki haftadır aralıklarla devam sağanağın ardından, Antakya ilçesinde Amik Ovası'ndan geçen sulama kanalının bazı bölümlerinde taşkınlar meydana geldi.
Bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığı Aşağıoba Mahallesi'nde çok sayıda evin bahçesi ile ahırlarını su bastı.
Mahalle sakinlerinden Osman Sönmez, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buğday tarlasının su altında kaldığını söyledi.
Suyun bazı evlere kadar girdiğini belirten Sönmez, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.
Mustafa Kaplan da su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ahırlarında su baskını yaşandığını, tedbir alınmazsa hayvanlarını buradan çıkarmak zorunda kalacaklarını bildirdi.

Amik Ovası, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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