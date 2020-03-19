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Hatay'da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

Türkiye'de korona virüs vakaları artarken yoğun çalışma koşulları ile emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek için vatandaşlar saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak tüm sağlık çalışanlarını alkışladılar.

19.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:28
Hatay'da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı
Türkiye 'de korona virüs vakaları artarken yoğun çalışma koşulları ile emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek için vatandaşlar saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak tüm sağlık çalışanlarını alkışladılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü çağrısı karşılık buldu. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi, Hatay 'ın ilçelerinde bulunan insanlar balkondan sağlık çalışanlarını destek için alkışladı.

Kentte farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise İtfaiye Müdürlüğünde yere görsel yaparak sağlık personellerine mesaide destek verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Türkiye, Hatay, Güncel

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