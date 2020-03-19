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Hatay'da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

Hatay'da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı Sağlık çalışanları için ateş yaktılar Türkiye'de korona virüs vakaları artarken yoğun çalışma koşulları ile emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek için vatandaşlar saat 21.

19.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:45
Hatay 'da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı
Sağlık çalışanları için ateş yaktılar
HATAY - Türkiye 'de korona virüs vakaları artarken yoğun çalışma koşulları ile emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek için vatandaşlar saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak tüm sağlık çalışanlarını alkışladılar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü çağrısı karşılık buldu. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi, Hatay'ın ilçelerinde bulunan insanlar balkondan sağlık çalışanlarını destek için alkışladı
Kentte farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise İtfaiye Müdürlüğünde yere görsel yaparak sağlık personellerine mesaide destek verdi. Hatay’da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

Kaynak: İHA

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Hatay'da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı
Etiketler : İtfaiye, Türkiye, Hatay, Genel

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