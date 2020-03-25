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Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu

Hatay'da sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 ton kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde sahte dezenfektan...

25.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:30
Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu
Hatay 'da sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 ton kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesindeki bir iş yerinde sahte dezenfektan üretildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Yapılan operasyonda iş yeri ve bir kamyonette arama yapan polis, 23 büyük plastik varilde sahte dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 ton kimyasal madde, 6,5 ton sahte sıvı el dezenfektanı, 738,5 kilogram sahte dezenfektan jel, 73,5 kilogram kolonya ve çok sayıda boş plastik şişe ele geçirdi.
İş yeri sahibi Suriye uyruklu M.K.K.B, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel

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