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Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu

Hatay'da sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

31.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:10
Hatay'da sahte dezenfektan operasyonu
Hatay 'da sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak dezenfektan üretildiğini tespit etti.
Adrese yapılan operasyonda, 14 varil içerisinde 2 ton etil alkol, 2 ton doluma hazır jel dezenfektan, 7 bin 80 adet 100 mililitrelik şişelerde dezenfektan jel ve 20 bin 800 boş plastik şişe ele geçirildi.
İş yeri sahibi Suriye uyruklu S.H, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel
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