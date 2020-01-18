Haberler » Güncel » Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiasına 10 tutuklama - Haber

Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiasına 10 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

18.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:20
'ın ilçesinde, sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kentteki ev ve iş yerlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen 50 bin avro, "geçersiz" ibaresi bulunan bir miktar döviz, iki para sayma makinesi ile iki tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatay'da sahte dövizle dolandırıcılık iddiasına 10 tutuklama

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:50  Evo Morales, seçimlerde partisini temsil edecek adayları açıkladı
02:44  Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
02:36  Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı
02:33  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1)
02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20.01.2020 02:55:56