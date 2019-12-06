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Hatay'da sanayi sitesinde yangın

Hatay'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 5 işletme alevlere teslim oldu.

06.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:11
'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 5 işletme alevlere teslim oldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın saatler süren çalışma sonucu söndürüldü.
Yangın, ilçesi sanayi sitesinin 6. ve 7. caddelerinin bulunduğu mobilya işletmelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle işletmelerden birinde çıkan yangın kısa sürede diğer işletmelere de sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye eri müdahale ederken, alevler saatler süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Olay yerinde alevlere müdahale ederken ayak bileğinden yaralanan bir itfaiye eri ise alanda bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
Yangın sonrası işletmelerde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Hatay'da sanayi sitesinde yangın

Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA


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