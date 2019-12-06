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Hatay'da sanayi sitesinde yangın çıktı

Hatay'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 5 işletme alevlere teslim oldu.

06.12.2019 07:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:41Hatay'da sanayi sitesinde yangın çıktı
'da, sanayi sitesinde çıkan yangında 5 işletme alevlere teslim oldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın saatler süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın, ilçesi sanayi sitesinin 6. ve 7. caddelerinin bulunduğu mobilya işletmelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle işletmelerden birinde çıkan yangın kısa sürede diğer işletmelere de sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye eri müdahale ederken, alevler saatler süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Olay yerinde alevlere müdahale ederken ayak bileğinden yaralanan bir itfaiye eri ise alanda bekleyen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Yangın sonrası işletmelerde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri de yangınlı ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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