Hatay'da Sandık Kurulu Görevlilerine Eğitim

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Hassa ilçesinde, 31 Mart'da yapılacak yerel seçimlerde görev yapacak sandık kurulu görevlilerine eğitim verildi.İlçe Seçim Kurulu Müdürü Şule Kalemci, Hassa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sandık kurulu üyelerini uymaları gereken hususlar konusunda bilgilendirdi.Seçmenin oy verme işlemi öncesinde seçmen bilgi kağıdını ibraz etmek zorunda olmadığını ifade eden Kalemci, seçmenin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan bir kimliği var ise seçmen bilgi kağıdı olmadan da oy kullanabileceğini kaydetti.Kalemci, seçmenin sadece ismine bakarak oy kullandırmamaları yönünde uyarılarda bulanarak," Seçmenin ismini sadece sandık seçmen listesinde bulmanız yetmiyor. Sadece seçmenin ismini bakarak oy kullandırmayın lütfen. T.C kimlik numarasını da kontrol edelim. İsim benzerliği yüzünden hata olabilir. Eğer seçmen engelli ise örneğin elleri yok, felçli veya görme engelli ise bu durumda o seçim çevresinin seçmeni olan aynı zamanda akrabası yada güvendiği bir kişiyle oy kabininin içerisine girerek oy kullanmasına yardımcı olabilir" dedi.Bir seçmenin yalınızca bir engelliye yardımcı olabileceğinin altını çizen Kalemci, sandık kurulu başkanı ve kurul üyeleri engelli olan seçmene yardım etmek amacıyla oy kabininin içerisine giremeyeceğini belirtti.