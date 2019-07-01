01.07.2019 16:29
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Hatay'da SAR Eğitim Merkezi açıldı

Hatay

SAR Yardımlaşma Derneğince, Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan SAR Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

SAR Yardımlaşma Derneğince, Hatay 'ın Antakya ilçesinde kurulan SAR Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Türk ve Suriyeli gençlere yönelik çeşitli kursların verileceği merkezin açılış kurdelesini İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve SAR Yardımlaşma Derneği Başkanı Mohammad Kindawi birlikte kesti.
SAR Yardımlaşma Derneği Halkla İlişkiler Müdürü Lobna Alasssil, açılışta yaptığı konuşmada, 4 katlı ve 20 odadan oluşan eğitim merkezinde Türk ve Suriyeli gençlere yönelik çeşitli el işlerinin yanı sıra dil kursları da açacaklarını belirtti.
Alasssil, kursa katılmak isteyen tüm gençleri merkezlerine beklediklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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