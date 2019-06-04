Hatay
'da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı
HATAY - Hatay'da, Ramazan Bayramı
nedeniyle mezarlıklar dolup taştı. Merkez
ilçe Antakya
'da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu şehitlikte ve Asri Mezarlıkta aldı. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran
okudu.Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu.Yoğun kalabalığın yaşandığı mezarlıklara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüsler tahsis edildi.
Kaynak: İHA
Antakya
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