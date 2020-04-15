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Hatay'da, semt pazarında sosyal mesafe şeridi

HATAY'ın Kumlu ilçesindeki semt pazarında, esnaf ve halkın sosyal mesafeye uymasını sağlamak amacıyla pazar tezgahlarının çevresine güvenlik şeridi çekildi.

15.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:22
Hatay'da, semt pazarında sosyal mesafe şeridi

HATAY'ın Kumlu ilçesindeki semt pazarında, esnaf ve halkın sosyal mesafeye uymasını sağlamak amacıyla pazar tezgahlarının çevresine güvenlik şeridi çekildi.

İlçede kaymakamlık ve belediye tarafından koronavirüs salgınına önlem amacıyla bir dizi tedbir alındı. Kurulan semt pazarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kaymakamlık ve belediye iş birliği ile pazarcı esnafının maskeli ve eldivenli olması sağlandı. Tezgah çevresine çekilen şeritlerle de ürüne temas kesildi. Halkın sosyal mesafeyi koruyarak gereken duyarlığı göstermesi istenilen uygulamanın yanı sıra pazar girişine dezenfektan standı konuldu. Pazara alışveriş yapmak için gelenlerin dezenfektan kullanımı sağlandı.Kumlu Halk Eğitim Merkezi tarafından semt pazarında 1200 maske dağıtıldı. Kaymakam Ercan Kayabaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Deli, semt pazarında inceleme yaparken bir yandan da halkın koronavirüs salgınına karşı daha dikkatli olmalarını istedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kumlu, Güncel
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