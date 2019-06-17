17.06.2019 14:59
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Hatay'da seyir halindeki tırda yangın

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mahmut Tutal'ın kullandığı kargo yüklü 01 APL 45 plakalı tırın dorsesi, İskenderun- Payas otoyolunda seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark edip emniyet şeridine geçerek çekici ile dorseyi ayıran Tutal, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında aracın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiğini belirterek, "Seyir halindeydim, bir anda dorse tarafından alevlerin yükseldiğini fark ettim. Adana'dan merkez Antakya ilçesine gidiyordum. Kargo eşyası tamamen kül oldu. Cana gelecek mala gelsin, sağlık olsun." diye konuştu.
Kaynak: AA
İskenderun, Hatay, Güncel

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