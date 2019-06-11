Hatay'da sigara kaçakçılığı operasyonu

Hatay
'ın Hassa
ilçesinde, gümrük kaçağı 42 bin 400 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda, 4 zanlı yakalandı.
Hatay İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye
'den Türkiye
'ye giriş yapan 3 tırı, Hassa ilçesi Aktepe
Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı.
Dedektör köpek "Divit"in de kullanıldığı aramada, tırların gizli bölmelerine yerleştirilmiş gümrük kaçağı 42 bin 400 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili H.B, M.B, S.T. ile A.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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