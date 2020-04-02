Hatay'da sığınmacıları taşıyan otomobil devrildi: 7 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sığınmacıları taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
02.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:10
Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde sığınmacıları taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
A.H'nin kullandığı 31 ADK 474 plakalı otomobil, Çamaltı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 6'sı yabancı uyruklu sığınmacı olmak üzere 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yara almadan kurtulan sürücü A.H. ise gözaltına alındı.
A.H'nin kullandığı 31 ADK 474 plakalı otomobil, Çamaltı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 6'sı yabancı uyruklu sığınmacı olmak üzere 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yara almadan kurtulan sürücü A.H. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA