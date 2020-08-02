Hatay'da silahlı kavga: 6 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivrikavak Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında önce yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Kavga ihbarını alan jandarma olay yerine gelerek kavgayı yatıştırdı. Yaralananlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedavileri yapılmak üzere çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma mahalleye giriş çıkışı kapatarak, güvenlik önlemlerini artırdı. - HATAY