Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
25.03.2020 03:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:00
Hatay 'da şimşekler geceyi aydınlattı
HATAY - Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
HATAY - Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
Kaynak: İHA