Hatay'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
24.03.2020 23:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:29
Hatay 'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu. - HATAY
Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler : İskenderun, Belen, Hatay, Güncel