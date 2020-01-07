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Hatay'da sınırdaki gelişmeleri değerlendirme toplantısı

Hatay'da, sınırdaki gelişmeleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

07.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:17 Hatay'da sınırdaki gelişmeleri değerlendirme toplantısı
'da, sınırdaki gelişmeleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı başkanlığında Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplantı düzenlerdi. Toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra Hatay Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Harun Başıbüyük, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Zengin, AFAD İyileştirme Daire Genel Başkanı Muhammed Mahmud Ötegen, Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Garnizon Komutan Vekili Albay Hasan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek ve ilgili kurum il müdürleri katıldı. - HATAY

Rahmi Doğan, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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