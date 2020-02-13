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Hatay'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

13.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:31Hatay'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
'ın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tutlubahçe Mahallesi'nde yaşayan Maha Erdoğan (47) akşam evinde ısınmak için kömür sobası yaktı.

Gün içerisinde Maha Erdoğan'ın evden çıkmadığını fark eden komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen ses gelmeyince durumdan şüphelenip kapıyı kırarak içeri girdi.

Erdoğan'ın hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Maha Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesin morguna kaldırıldı. - HATAY

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

3. Sayfa

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