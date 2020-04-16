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Hatay'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belediye tarafından sokak hayvanları için belirli noktalara yemek bırakılıyor.

16.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:14
Hatay'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belediye tarafından sokak hayvanları için belirli noktalara yemek bırakılıyor.
Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Saha Amiri Tarık Arslan, AA muhabirine, salgının ilk gününden bu yana belediye olarak sevimli dostlar için harekete geçtiklerini söyledi.
Aşevinden artan yemekleri belirli noktalara koyduklarını dile getiren Arslan, uygulamanın salgından sonra da süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Reyhanlı, Hatay, Güncel
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