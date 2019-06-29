29.06.2019 14:57
Haberler » “genel“ » Haber

Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlandı

Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlandı St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandıHATAY - Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi.

Hatay 'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlandı
St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı
HATAY - Dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında ayin düzenlendi.
Hatay'da bulunan St. Pierre'deki ayini Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören de Dünya barışı için dua eden Monsenyör Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. İlahilerin okunduğu, duaların edildiği ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi.
Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, bayramın dünyaya huzur getirmesini dileyerek "bilindiği gibi her sene 28-29 Haziran tarihlerinde Antakya Kilisesi'nin kurucuları olan Aziz Petrus ve Pavlus bayramını idrak etmekteyiz. Bu bayramın başta ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum" dedi.Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı
Kaynak: İHA
Huzur , Antakya , Hatay , Aziz Petrus , Genel

Son Dakika Haberleri
15:36 Kapadokya'da 117 kaçak yapı yıkıldı
15:22 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Benim en övündüğüm projem TOBB ETÜ'dür"
15:17 Termometreler 43 dereceyi gösterdi...Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın ediyor
15:15 Yüzmeye gitmeden bu siteye mutlaka bakın
15:04 Üsküdar'da bina boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiye tarafından kurtarıldı
15:01 Yavru 'Ebabil Kuşu' tedavi altına alındı
14:57 Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlandı