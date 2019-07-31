Haberler» Güncel» Haber

Hatay'da sumak hasadı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından ekilen sumağın hasadı gerçekleştirildi.

31.07.2019 16:29 Hatay'da sumak hasadı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından ekilen sumağın hasadı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Ayışığı Mahallesi'ndeki bir bahçede gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, Antakya ilçesinde son 5 yılda 25 milyon liranın üzerinde ORKÖY kredisi dağıttıklarını belirtti.
Bu kredilerin ormanda yaşayan köylülere dağıtıldığını vurgulayan Altındaş, "Amacımız orman köylülerini yerinde kalkındırmak. Antakya'da verilen kredilerin 700 bin lirasını Ayışığı halkına verildi. Bunun 275 bin lirası sumak yetiştiriciliği için alındı. Şu an sumaklarımız yetişti. Hep birlikte hasadımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce de 18 ailenin sumak yetiştiriciliği kredisinden faydalandığını kaydederek, üretime katkı sağlayan tüm çiftleri tebrik etti.
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise sumağın toprakla buluşmasında emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçilere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çiftçiler sumağın hasadını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş, Yayladağı, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:37   Koalisyon güçlerinden "Yemen'deki okul saldırıları" suçlamasına ret
00:35   Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu
00:28   Trump, Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ile görüştü
00:22   Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi
00:19   Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması
00:19   KONYA Otomobilin kaputundan cephanelik çıktı
00:17   Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı