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Hatay'da Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırılar, Hatay'da Suriyeliler tarafından protesto edildi.

05.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:16 Hatay'da Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti
'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin 'de gerçekleştirdiği saldırılar, 'da Suriyeliler tarafından protesto edildi.
Merkez Antakya ilçesi Milli İrade Parkı'nda bir grup Suriyeli, İdlib'deki saldırıları protesto etmek için toplandı.
Grup adına açıklama yapan Suriyeli Adnan Şuguri, İdlib'de son günlerde yaşanan bombardımanlara Türkiye dışında tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi.
Saldırıların son bulmasını dileyen Şuguri, "Nerede insan hakları, nerede insanlık, nerede Arap dünyası, nerede bu Müslümanlar, bu katliama ne kadar sessiz kalacaksınız?" dedi.
Yaklaşık bir hafta önce Maaret El Numan bölgesinde yapılan saldırıda ayağından yaralanan Suriyeli Muhammed Al Mahir de bombardıman sırasında annesini, babasını ve iki kardeşini kaybettiğini, İdlib'deki milyonlarca insanın can güvenliği bulunmadığını ifade etti.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeliler, bir süre saldırılar aleyhinde slogan attıktan sonra dağıldı.

Suriye, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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