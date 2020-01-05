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Hatay'da Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti

Hatay'da bir grup Suriyeli, Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırıları protesto etti.

05.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:05 Hatay'da Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti
'da bir grup Suriyeli, Beşar Esad rejiminin 'e düzenlediği saldırıları protesto etti.

Merkezi ilçe Antakya'da Milli İrade Parkı'nda toplanan yaklaşık 500 Suriyeli sığınmacı, son günlerde İdlib'de yaşanan Rusya ve İran destekli hava saldırılarını protesto etti. Pankartlar ve dövizlerle Suriye'de yaşanan hava saldırılarına tepki gösteren Suriyeli grup, saldırıların bir an önce durmasını istedi.

Suriye Koalisyon Elçisi Temsilcisi Adnan Şuguri, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Son günlerde özellikle İdlib bölgesine İran, Rusya destekli rejim bombardımanına, katliama Türkiye haricinde tüm dünya sessiz kalıyor. Nerede insan hakları, nerede insanlık, nerede Arap dünyası, nerede bu Müslümanlar? Bu katliama ne kadar sessiz kalacaksınız?" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, Suriye rejimi aleyhine sloganlar atarak dağıldı. - HATAY

Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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