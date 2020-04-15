Hatay'da tahliyeler başladı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Hatay'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
15.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:32
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Hatay T Tipi Cezaevi yolunda polis ekipleri ve jandarma tedbir alarak yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen hükümlüler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, otobüslere bindirilerek kentteki çeşitli noktalara götürüldü
Hatay'da toplam 950 mahkumun tahliye edileceği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA