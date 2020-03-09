Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
Hatay'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi.
09.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:39
Hatay 'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli iki aracı durdu. Araç içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.V.T., E.K., D.A. ve M.B. gözaltına alındı. - HATAY
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli iki aracı durdu. Araç içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.V.T., E.K., D.A. ve M.B. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
Etiketler : İskenderun, Hatay, Arsuz, Araç, 3. Sayfa
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