Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı 7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi Hatay'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi.
09.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:23
Hatay 'da tarihi eser kaçakçılığı7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi
HATAY - Hatay'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli iki aracı durdu. Araç içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi.Olayla ilgili olarak M.V.T., E.K., D.A. ve M.B. gözaltına alındı.
HATAY - Hatay'da araç içerisinde tarihi eser ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli iki aracı durdu. Araç içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet altın sikke, 4 adet gümüş sikke, 2 adet insan kafası figürü ele geçirildi.Olayla ilgili olarak M.V.T., E.K., D.A. ve M.B. gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı
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