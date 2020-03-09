Hatay'da tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı
HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
09.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:53
HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Otomobillerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçları kapsamında Arsuz ilçesinde şüphelendiği 2 otomobili durdurdu. Otomobillerde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 altın sikke, 4 gümüş sikke, 2 insan başı figürü ele geçirildi.Otomobillerde bulunan M.V.T., E. K., D.A ve M.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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