Hatay'da Tarihi Eser Operasyonu

Suriye
'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde satmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla getirdikleri tarihi eserleri 5 milyon liraya satmaya çalışan biri Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Evde yapılan aramada, aralarında balta ucu, bronz çan, sikke ve el yazmalı Tevrat
ile Picasso
imzalı resimlerin de bulunduğu 21 parça eser ele geçirildi.
Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel
Kaynak: AA