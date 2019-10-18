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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle tır çarpıştı 20 yaralı

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı: 20 yaralı (1)HATAY'ın Erzin ilçesinde demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

18.10.2019 08:28
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı: 20 yaralı (1)
HATAY'ın Erzin ilçesinde demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-817 Karayolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışmayla midibüs devrilirken, TIR ise ağır hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 20 kişi, ambulanslarla Osmaniye ve Erzin'deki hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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ERZİN (Hatay), (DHA) -
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle tır çarpıştı 20 yaralı

Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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