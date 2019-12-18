Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

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'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından merkez Antakya ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Ö, S.Ö. ve M.Ö, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde, 1 tabanca, 3 şarjör, 143 mermi, 65 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, 150 fişek, 17 bin lira nakit ile başka şahsa ait renkli tapu fotokopisi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.