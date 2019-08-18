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Hatay'da tekneye yunus balıkları eşlik etti

Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye, yunus balıkları eşlik etti.

18.08.2019 17:48 Hatay'da tekneye yunus balıkları eşlik etti
Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye, yunus balıkları eşlik etti.
Havuzlu koy yakınlarında tatilcileri gezdiren bir tekneye, iki yunus balığı eşlik etti. Yunuslar, teknedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde yunus balıklarının teknenin yanında ve çevresinde ilerlediği, zaman zaman suya dalıp çıktıkları görüldü.
Tekne kaptanı Kerem Dobriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamağara mevkisinin ilerisindeki Havuzlu koy yakınlarında, tekneye balıkların yaklaştığını fark ettiklerini söyledi.
Su üzerine çıktıklarında, yunus balığı olduğunu anladıklarını belirten Dobriç, "Bölgede bu aralar yunus balıklarını çok görmeye başladık. Çok güzel, teknedekiler unutulmayacak bir ana şahit oldular." diye konuştu.

Yayladağı, Yunuslar, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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