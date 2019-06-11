Hatay
'da Teknouzay Bilim Şenliği-2 projesi'nin açılış töreni gerçekleştirildi
Hatay'da TUBİTAK 4007 Bilim Toplum Destek programları kapsamında 'Teknouzay Bilim Şenliği-2' projesi gerçekleştirildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
konferans salonunda gerçekleştirilen programa Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya
, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Halil Alabeyoğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından desteklenen Teknouzay Bilim Şenliği-2 projesinin TUBİTAK 4007 destekleme programı ile bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacı taşıdığı belirtildi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, Gençlerimize bilimi anlatmak, bilimi sevdirmek ve gençlerimizin bilimle yatıp kalkmasını sağlamak önemlidir, çünkü bilimden ötesi yoktur. Bu memleketin geleceği yetişmiş kaliteli insanların omuzlarında olacaktır. Bilindiği gibi Türkiye
'nin dört bir tarafında terör, savaş sürekli var; bizim güçlü olmamız lazım. Bu güçlü olmak da öğrencilerimizin, gençlerimizin eğitim kalitesinin yüksek olması lazım dedi. Gerçekleşen konuşmaların ardından üniversite öğrencileri tarafından yapılan projelerin yer aldığı fuarın açılış kurdelesi kesildi.
Fuar alanında incelemelerde bulunan Hatay Mustafa Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, sergilenen eserler hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.
Kaynak: DHA
Güncel