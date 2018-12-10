Hatay'da Terör Operasyonu

HATAY(AA) - Hatay
'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İskenderun
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye
'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin İskenderun, Kırıkhan
ve Belen
ilçelerinde tespit edilen evlerine özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Hasubi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.
Hatay
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:17