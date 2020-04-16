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Hatay'da ticari aracın çarptığı ambulans devrildi: 3 yaralı

Hatay'da ticari aracın çarptığı ambulans devrildi: 3 yaralı Hatay'da hasta almaya giden ambulansa başka bir ticari aracın çarpması sonucu devrildi.

16.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:11
Hatay 'da ticari aracın çarptığı ambulans devrildi: 3 yaralı
HATAY - Hatay'da hasta almaya giden ambulansa başka bir ticari aracın çarpması sonucu devrildi.
Hatay'ın Antakya İlçesinde 75. Bulvarında hasta almaya giden içerisinde 112 Acil Sağlık ekiplerini bulunduğu ambulansa ticari aracın çarpması sonucu devrildi. Ambulans içerisinde bulunan biri şoför ve iki sağlık personeli yaralanırken, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Haber verilmesi üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak olay yerine gelen farklı bir ambulans ile Hatay Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ambulansın kaldırılmasıyla trafiğe tekrar açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hatay’da ticari aracın çarptığı ambulans devrildi: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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