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Hatay'da tır 5 can aldı

Hatay'da tır 5 can aldı İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın neden olduğu trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi.

02.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:10
Hatay 'da tır 5 can aldı
İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın neden olduğu trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Meydana gelen kazada ondan fazla araç hasar görürken 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralanan 15 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Hatay’da tır 5 can aldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

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Hatay'da tır 5 can aldı
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