Hatay'da Trafik Denetimleri

Hatay
'da son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 49'u yaralamalı, 25 maddi hasarlı trafik kazasında 74 kişinin yaralandığı bildirildi.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, il genelinde trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında trafik ekiplerince son bir haftada denetim ve kontrollerin yapıldığı belirtildi.
Yapılan denetimlerde 20 bin 277 aracın kontrol edildiği, kusuru tespit edilen 3 bin 859 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı ve 25 motosikletin trafikten men edildiği kaydedildi.
Ayrıca 233 okul servisi aracı kontrol edilerek 6 servis aracı şoförüne para cezası tatbik edildiği aktarıldı.
Açıklamada, meydana gelen 49'u yaralamalı, 25'i maddi hasarlı trafik kazasında 74 kişinin yaralandığı, alkollü araç kullandığı tespit edilen 47 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulduğu ve alkollü olduğu tespit edilen 6 sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:44