01.07.2019 16:27
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Hatay'da trafik denetimleri

Hatay

Hatay'da son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 113 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hatay'da son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 113 kişinin yaralandığı bildirildi.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik akışının düzenlenmesi kapsamında 24-30 Haziran'da denetim ve kontrollerin yapıldığı belirtildi.
Denetimlerde 24 bin 247 aracın kontrol edildiği, kusuru tespit edilen 6 bin 35 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı, 87 motosikletin trafikten men edildiği ve kontrol edilen 17 okul servis aracından hatalı görülen 1 araca para cezası tatbik edildiği kaydedildi.
İl genelinde meydana gelen 81'i yaralanmalı, 34'ü maddi hasarlı trafik kazasında 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 89 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 19 sürücü hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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