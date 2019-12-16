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Hatay'da trafik denetimleri

Hatay genelinde 09-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 3 bin 695 araç sürücüsüne ceza kesildi.

16.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:16Hatay'da trafik denetimleri
genelinde 09-15 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 3 bin 695 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında son bir haftada 9 bin 416 araç kontrol edildi.

Kontrol edilen motosikletlerden 39'u trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 34 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Alkollü araç kullanan 10 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, bir hafta içerisinde kent genelinde 62'si yaralanmalı, 42'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 104 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 80 kişi yaralandı.

Aralık, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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