Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: AA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydan gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Bekir B. yönetimindeki 31 N 5857 plakalı otomobil Kırıkhan-Kumlu yolu kavşağı E-5 çevre yolunda, Turgay Ç. idaresindeki 06 BM 9508 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 BM 9508 plakalı otomobil içerisinde bulunan Fatma Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü Bekir B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kırıkhan-Kumlu ve Kırıkhan-Antakya yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.